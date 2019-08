Ringkøbing-Skjern: Det kommer næppe bag på ret mange, at der er sendt nogle kontante høringssvar til Energistyrelsen i sagen om placeringen af Vesterhav Syd-møllerne.

Et af dem kommer fra fem feriehusbureauer og Nr. Lyngvig Camping, som helt konkret opfordrer myndighederne til helt at droppe projektet.

"Vi mener, at de kystnære vindmøller Vesterhav Syd er et forældet projekt og bør aflyses hurtigst muligt. Møllernes størrelse og teknologiske forbedringer samt deres udvikling gennem de seneste år betyder, at der i dag er et væsentligt bedre grundlag for at opføre møllerne meget længere ude på Vesterhavet, minimum 32 kilometer," hedder det i høringssvaret fra Novasol-Dansommer, Esmark Feriehusudlejning, Sol og Strand, Dancenter, Danwest og Nr. Lyngvig Camping.

De advarer endnu en gang om den nedgang i turistindustrien på 20 procent, som de mener, mølleprojekter i udlandet har været årsag til. Derfor mener de, at der bør indledes nye undersøgelser ved Horns Rev eller den kommende Thor havmøllepark ud for Thorsminde.

Turistfolkene er bestemt ikke alene om at opfordre til, at møllerne kommer længere ud end de ti kilometer. Tre byrådspolitikere har indsendt deres egne høringssvar. SF'eren Niels Rasmussen vil have flyttet møllerne ud på 20 kilometer og længere mod syd. Han påpeger i sit høringssvar, at man kunne forledes til at tro, at byrådet i sin tid var enige om, at møllerne skulle placeres så tæt på kysten som muligt. Men at det alene skyldes en meget lukket politisk proces.

Fjordlistens Jesper Lærke og hans lokalformand Niels Najbjerg skriver i deres høringssvar, at de massive borgerprotester har gjort indtryk, og at Fjordlisten ønsker møllerne placeret så sydvestligt som muligt og indenfor Folketingets oprindelige projektområde, hvis ydergrænse lå 20 kilometer fra kysten. Derfor vil det være spiseligt med møller i to-tre rækker på 15-20 kilometer, lyder det i høringssvaret.

Også løsgængeren Lennart Qvist vil have møllerne længere ud end den grænse på ti kilometer, som et flertal i økonomiudvalget vedtog i sidste uge. Derfor opfordrer han til at placere møllerne 30 kilometer fra kysten, alternativt 20 kilometer, som er ydergrænsen for den oprindelige projektområde.