Vesterhav Syd: Sagsbehandling af sommerhuses værditab sat i bero

Hvide Sande: De 495 sommerhusejere på Holmsland Klit, der har søgt værditabserstatning som følge af gener fra de kystnære møller, mærker nu meget konkret, at Vesterhav Syd-projektet er lagt midlertidigt død.

Sommerhusejerne har netop modtaget brev om, at Taksationsmyndigheden har besluttet at sætte sagerne om værditabserstatning i bero.

Det sker som en konsekvens af, at Energiklagenævnet har forlangt, at der laves et VVM-tillæg om det konkrete projekt. Offentligheden skal inddrages, lige som der skal være mulighed for at klage. Først herefter kan Energistyrelsen træffe beslutning om etableringstilladelse.

Ifølge planen skulle Vesterhav Syd-møllerne stilles op og være i drift i 2020. Hvor stor en forsinkelse kravet om VVM-tillægget vil resultere i, er endnu ikke meldt ud fra Energistyrelsens side.

Når der er skabt klarhed over Vesterhav Syds videre forløb, vil Taksationsmyndigheden orientere om sagernes videre behandling.

Taksationsmyndigheden besøgte i efteråret samtlige 495 sommerhusejere og en enkelt husejer i Ringkøbing for at vurdere, hvor meget de 20 møller, der skal stilles op i en afstand af 4,2 til ti kilometer fra kysten, kommer til at påvirke hver ejendom, og om det i givet fald skal udløse erstatning og hvor meget.

Taksationsmyndigheden havde lovet, at afgørelsen ville falde i første kvartal 2019 - men denne tidsplan er altså skredet med resten af Vesterhav Syd-projektet.

Meldingen fra Taksationsmyndigheden modtages med glæde af sommerhusejerne.

- Jeg synes det er positivt, at Taksationsmyndigheden reagerer på Energiklagenævnets afgørelse om et nyt VVM-tillæg. Sagsbehandlingen skal jo blandt andet tage udgangspunkt i VVM-redegørelsen om påvirkningen af omgivelserne, og da disse ifølge Energiklagenævnet ikke er retvisende i det oprindelige materiale, må Taksationsmyndigheden vente, til der er udarbejdet og godkendt et nyt tillæg, siger sommerhusejer Dan Brøsch Jensen, Klegod.

- Der er jo fortsat en forhåbning om, at høringsfasen om det nye VVM-tillæg vil afstedkomme protester fra kommunen, turistforeningerne, Naturfredningsforeningen, fiskerne, erhvervslivet og de berørte boligejere, og at det kan udløse en flytning af møllerne i forhold til Vattenfalls foreslåede placering tæt på kysten, tilføjer han.