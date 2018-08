Ringkøbing-Skjern skruer op for presset for bedre vejforbindelser for områdets virksomheder og borgere. Borgmester er bekymret for, at de dårlige veje går ud over væksten - det samme er områdets store virksomheder.

Ringkøbing-Skjern: Borgmester Hans Østergaard (V) ruller det helt tunge skyts ud, når Folketingets transportudvalg i næste uge lægger vejen forbi Ringkøbing for at høre om behovet for en 2+1-vej mellem Herning og Ringkøbing.

Han har nemlig allieret sig med områdets absolut største virksomheder Vestas og Arla, som begge advarer om, at de er så udfordrede af de dårlige vejforbindelser, at det går ud over deres udvikling.

Hos Vestas har man allerede selv været ude og investere i udvidelser af flere kryds og rundkørsler på vejen mod Herning for at få fragtet møllevinger fra fabrikken i Lem.

- Rute 11 kan ikke rumme transporten af vores nye og længere møllevinger. Derfor er vi nødt til at flytte dele af transporten over på rute 15, der i forvejen er stærkt trafikeret, og hvor vindmølletransporterne ofte må holde ind til siden for at lade den øvrige trafik passere. Det er bestemt ikke optimale vilkår for hverken erhvervslivet eller borgerne i området, siger Senior Vice President Tommy Rahbek Nielsen fra Vestas i en pressemeddelelse.

Arla, som de seneste år har investeret 1,7 milliard i sine vestjyske fabriksanlæg, er lige så udfordret. Kørselschef Ole Boye Madsen understreger, at den manglende opkobling til stats- og motorvejsnettet på sigt bliver hæmmende for virksomheden.

- Vi har foretaget investeringerne i området, fordi vi har tillid til, at Christiansborg-politikerne træffer de rigtige beslutninger omkring infrastrukturen i Vestjylland, siger han.

Vestas og Arla får opbakning fra Hvide Sande Havn, hvor direktør Steen Davidsen også kalder vejforholdene for en væksthæmmer. Det samme gør borgmester Hans Østergaard.

Med de store erhvervsvirksomheder i ryggen ser borgmesteren frem til at få besøg af Folketingets transportudvalg, som både skal se og høre mere om de vestjyske udfordringer, hvis der ikke bliver etableret en 2+1-vej fra Herning.

Vejdirektoratet har tidligere lavet en undersøgelse, som viser, at vejen vil koste en lille milliard og samtidig vil være en samfundsmæssig god investering. Men skal der mere asfalt til Vestjylland, kræver det politisk vilje til at øremærke penge til projektet.

Politikerne i transportudvalget kommer til Ringkøbing-Skjern onsdag 5. september.