Vestas har udvidet sit lager i Ringkøbing

Ringkøbing: Det er lykkedes Ringkøbing-Skjern Kommune at vride lidt mere areal ud af havnen, så Vestas har kunnet udvide sit færdiglager.

- Bagved rensningsanlægget ligger der er et trekantet areal ud mod fjorden, som var en form for grønt område inklusiv 1700 kvadratmeter lagune. Arealet, som er på godt 6800 kvadratmeter, har vi inddæmmet og lejet ud til Vestas, som har taget det i brug, fortæller kommuneingeniør Jens Cordius.

Vestas' behov for mere lagerplads er opstået, fordi en lovændring i Tyskland har gjort, at Vestas kan transportere naceller og drivtog ad landevejen ned gennem Tyskland til opstillingsstederne i Tyskland, Østrig og Benelux-landene.

Hidtil har vogntogene ikke kunnet passere Elb-tunnelen i Hamburg, men nu er der åbnet for andre veje. Det betyder, at Vestas ikke længere behøve udskibe naceller og drivtog fra Aarhus og sejle dem til Rostock. Her er de hidtil blevet omlastet til lastbil og så kørt videre.

- Rostock Havn brugte vi som fjernlager, men når vi nu ikke længere benytter Rostock, har vi brug for at kunne lagre mere i Ringkøbing. Vi har så haft to muligheder. Enten at etablere en lagerplads andetsteds eller udvide lageret i Ringkøbing. Vi har været i dialog med kommunen i flere omgange, og da behovet for mere plads blev meget konkret, var kommunen med på det og forberedte arealet til os, siger seniorlogistikchef Michael Bjerring Sørensen hos Vestas.

Arealet kan rumme cirka 80 enheder og er reelt en fordobling af den hidtidige lagerkapacitet.

Ifølge Jens Cordius bliver det i givet fald svært for kommunen at finde yderligere areal på havnen - medmindre der skal udvides ud i vandet.