Vestas glæder sig over Jarlov-ja til møller

- Det er godt nyt for den danske vindmølleindustri og vores mange underleverandører i hele landet, siger Anders Vedel. Borgmester Hans Østergaard jubler over udfaldet.

Velling: Erhvervsminister Rasmus Jarlovs (K) beslutning om at tillade opførelsen af to testmøller i Velling Mærsk trods protester fra Ribe Stift vækker glæde hos Vestas, som leverer møllerne.

- Det er godt nyt for den danske vindmølleindustri og vores mange underleverandører i hele landet, at projektet er gået igennem, siger teknisk direktør hos Vestas Anders Vedel, og fortsætter:

- Muligheden for at teste landvind er en hjørnesten i, at Vestas kan udvikle og bygge nye vindmøller i Danmark og eksportere grøn teknologi til hele verden, og fremadrettet er det derfor vigtigt, at vi får en national strategi, der sikrer flere testpladser og mere gennemsigtighed, samt en mindre omstændelig proces, så det ikke tager fem år eller mere at få en tilladelse. Udviklingen går i dag så stærkt, at Vestas har lanceret mere end 20 nye versioner af vindmøller, siden vi sendte vores ansøgning til Velling Mærsk i 2013.

Også Vindmølleindustriens adm. direktør, Jan Hylleberg, kommenterer Jarlovs ja til Velling Mærsk.

- Ministeren skal have ros for at træffe den rigtige beslutning. Velling Mærsk bakkes op af kommunen og er blevet tilpasset og finpudset gennem en årrække, så alle kan se sig selv i projektets rammer. Testpladser er afgørende for, at Danmark kan fastholde vindmølleindustriens tilstedeværelse og fortsat høste de store gevinster, som det kaster af sig i form af arbejdspladser, skatteindtægter og eksport. Det er en rigtig god beslutning at gå på juleferie på, siger Jan Hylleberg.