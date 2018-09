Vestas efterlyser en international skole

Udenlandske ansatte skal kunne sende deres børn i en international skole, mens de arbejder i Vestjylland, mener Vestas. Kommunen undersøger mulighederne.

Ringkøbing-Skjern: Good morning class! Sådan kunne velkomsten lyde til eleverne på den internationale skole, som vindmølleproducenten Vestas savner i Ringkøbing-Skjern. Lige nu har virksomheden 76 udenlandske ansatte på sine fabrikker i det vestjyske. 70 procent eller 53 af dem har børn i Danmark, som kunne blive elever på en ny skole med engelsk som hovedsprog. Samtidig har Vestas oplevet, at medarbejdere har bosat sig udenfor kommunen for at bo tættere på en international skole. Derfor har Vestas henvendt sig til Ringkøbing-Skjern Kommune med ønsket om at få oprette en international skole i Ringkøbing-Skjern.

Kvalificerede folk Ønsket bliver på mandag diskuteret af økonomi- og vækstudvalget. På forhånd er udvalgsformand og viceborgmester Søren Elbæk (S) tilhænger af et internationalt skoletilbud. - Det er kolossalt vigtigt, at vores virksomheder kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft - også udenlandsk. Derfor er det bestemt værd at få undersøgt, hvor stort behovet er for, at vi får en international skole i Ringkøbing-Skjern, siger han og fortsætter: - Hvis en engelsk ingeniør med familie overvejer at sige ja til et job på Vestas, bliver der selvfølgelig kigget på hele pakken, og her er skoletilbuddet selvfølgelig en vigtig del.