Vestas betaler for vej-udvidelser

Ringkøbing-Skjern: På flere vejstrækninger fra Lem over Højmark via Videbæk til motorvejen ved Herning er der for tiden gang i flere projekter, der skal udvide og forbedre den trafikale situation.

Det er Vejdirektoratet, der står for arbejdet med at gøre både t-kryds og rundkørsler bredere.

- Vestas skal have etableret en rute, fordi der skal køres vindmøllevinger fra Lem ned mod Horsens, fortæller John Bach, der er projektleder ved Vejdirektoratet.

Der er tale om nye og længere vinger, som skal transporteres på ruten, og ifølge Vestas er det udtryk for, at landvind er den billigste form for elektricitet på mange markeder i dag, fordi Vestas hele tiden udvikler teknologien og gør vindmøllerne både større og mere effektive.

Helt konkret bliver der etableret en såkaldt shunt ved Lem-krydset syd for Højmark. I det kryds er der allerede etableret et shunt, der kan bruges af særtransporter, der skal fra Lem og syd på ad hovedvej A28 mod Skjern.

Nu er der desuden behov for, at vingetransporterne fra Lem også får en særlig ekstra vejbane for at svinge ud på hovedvej A28 og køre nord på mod Røgind Kro.

I T-krydset ved Røgind Kro er Vejdirektoratet også i gang med at etablere en ekstra svingbane for at gøre det lettere for Vestas-transporten at svinge til højre mod Videbæk.

- Der bliver tale om en svingbane kun for særtransporter, og det er altså ikke en svingbane, hr. og fru Jensen skal gøre brug af, siger John Bach.

I Brejning ved grillbaren skal rundkørslen gøres bredere, og det samme skal ske i rundkørslen øst for Videbæk. Til sidst bliver rundkørslen lige op til Herning-motorvejen også gjort klar til, at vindmølletransporten kan komme fornuftigt ned på motorvejen og fortsætte mod enten Tyskland eller en af de danske havne, hvor vingerne bliver sejlet ud fra.

Ifølge John Bach er det Vejdirektoratet, der har kigget Vestas' ansøgning igennem og godkendt det rent trafiksikkerheds-mæssigt.

Vestas' kommunikationsafdeling oplyser i en mail, at det er Vestas, der står for finansieringen af trafiktilpasningen på ruten.

Derudover fortæller Vestas, at forventningen er, at de første transporter med de nye og større vinger vil ske inden for én-to uger.