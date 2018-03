Verdensstjerner fejrede Skjern-jubilæum

Nogle af verdens bedste badmintonspillere var med, da Skjern Badmintonklub søndag kunne fejre 75 års jubilæum.

Skjern: Verdens 20. bedste badmintonspiller og det 11. bedste herredoublepar i verden. Det er ikke hverdag i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, men det var der lavet om på søndag, da Skjern Badmintonklub fejrede 75 års jubilæum. Hans-Kristian Vittinghus, Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen kom forbi for at træne klubbens unge spillere, inden dagen bød på tre showkampe med højt niveau og godt humør foran 150-200 tilskuere: - Jeg er faktisk lidt overrasket over, at der kom så mange. Der var utrolig mange, som jeg ikke kender, og jeg kender ellers stort set alle, der spiller badminton herude. Jeg er stolt over, at vi kunne trække så mange til, og når der kommer folk, der ikke har relation til os, har vi ramt noget, siger klubbens formand Johnny Andersen.

Showkampe Der blev spillet tre showkampe i Skjern, hvor nogle af de lokale spillere fik lov at dyste med og mod verdensstjernerne. Det gik således:Joachim Conradsen (Skjern)/Jesper Sandgrav (Skjern) - Anders Skaarup/Kim Astrup 16-21 (5-11).



Peter Lauritsen (Skjern) - Hans-Kristian Vittinghus 17-21 (4-11).



Hans-Kristian Vittinghus/Johnny Andersen (Skjern) - Kim Astrup/Anders Skaarup 18-21, 23-25.

Glade stjerner Under søndagens showkampe var de tre gæstende stjerner i hopla. Der blev leveret drabelige dueller, men der var også plads til sjov, og flere gange henvendte spillerne sig direkte til publikum. For verdens nummer 20, Hans-Kristian Vittinghus, var dagen i Skjern et godt pusterum: - Det er altid sjovt at komme ud og spille til den slags arrangementer. Der er ikke det pres, der er, når man er til turneringer. Her kan vi gøre det, som det hele handler om. Nyde spillet og have det sjovt, fortæller Hans-Kristian Vittinghus. Han glæder sig over muligheden for at møde og træne godt 14 unge badmintonspillere fra Skjern: - Man kan helt sikkert mærke, at de ser op til os. Når vi åbner munden, så lytter de efter, og selvom vi ikke siger meget andet end deres trænere, gør det noget, når det kommer fra os, udtaler Hans-Kristian Vittinghus.