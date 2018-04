Verdensberømt arkitekts værk i Skjern tættere på at blive sikret

Udvalgsformand John G. Christensen (S) kalder Utzon-husene på Østervang i Skjern for en perle, og nu skal arbejdet forud for en bevarende lokalplan i gang.

SKJERN: Beboerne har ventet i mange år - og gået med en frygt om, at en dag, de kom hjem, havde naboen vanskuret sit hus.

Nu ser det ud til, at beboerne i Utzon-husene på Østervang i Skjern kan ånde lettet op.

Kommunen arbejder på, at der skal laves en bevarende lokalplan for de karakteristiske rækkehuse, der er tegnet af den verdensberømte arkitekt, Jørn Utzon.

Hidtil har beboerne fået at vide, at hvis der skulle laves en lokalplan, skulle de selv betale, men John G. Christensen (V), der er formand for teknik- og miljøudvalget, kommer dem nu i møde.

- Sådan en perle er godt for os alle sammen. Det er ikke kun snævre interesser, en bevarende lokalplan tjener, men det er almenvellet, og her kan kommunen godt gå ind og være behjælpelig, siger John G. Christensen.

Han peger på, at Utzon-husene rækker ud over kommunegrænsen. Faktisk er der arkitektstuderende, der kommer forbi for at studere byggeriet, der er fra 1957.

Første skridt mod en bevarende lokalplan er en vurdering af bygningerne, som kommunens ansatte skal foretage.

De skal vurdere, om der er lavet for meget om siden 1957, og i hvor høj grad husene fremstår originale.

Herefter kan man tage stilling til en bevarende lokalplan.