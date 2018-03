Verdens første insektspil skal nedbryde folks barriere

The Big Bug Challenge

Et spil til folk i alderen 8-99 år, som skal udfordre venner og bekendte til at spise insekter.Spillet indeholder insekterne buffalo larver, melorme, fårekyllinger og græshopper. Disse er tilsat krydderi.



Spillet kan spilles i tre forskellige varianter. Den første er meget simpel, da man blot skal dreje pilen i midten. Det insekt den peger på, skal man spise.



Den anden variant minder om den samme. Her skal man svare på et spørgsmål om bæredygtighed og hvorfor man skal spise insekter. Disse ligger online og anvisninger til spørgsmålene høre med til spillet.



Til den tredje variant skal man også bruge en terning. Efter at have drejet med pilen slår man med terningen. Antallet af øjne er det antal insekter, man skal spise.



Spillet kan købes på hjemmesiden dininsektbutik.dk