Venstres Kenneth Mikkelsen får alligevel chancen i Folketinget

Selv om det ikke lykkedes for Kenneth Mikkelsen (V) at få en plads i Folketinget efter valget, så tyder alt på, at han bliver indkaldt som vikar til årsskiftet.

Ringkøbing-Skjern: Det blev kaldt landets sikreste kreds, da Kenneth Mikkelsen sidste år blev valgt som Venstres nye folketingskandidat i Ringkøbingkredsen.

Men vælgernes opbakning rakte ikke, og derfor måtte han tage til takke med pladsen som førstesuppleant. Men nu ser det ud til, at Mikkelsen alligevel får chancen for at blive Ringkøbing-Skjerns stemme på Christiansborg.

Partifællen Thomas Danielsen er nemlig blevet far til sit andet barn, og forventer at holde barselsorlov fra årsskiftet. Og derfor er der brug for en vikar.

Danielsens søn fik en barsk start på livet, da han blev født ved akut kejsersnit en måned for tidligt på grund af en sjælden hjertefejl. Siden fik barnet alvorlige problemer med tarmene og måtte akut flyves til Rigshospitalet og opereres akut.

Men nu er Danielsen-familie hjemme og derfor har han nu planlagt sin barsel.

Det har ikke været muligt at træffe Kenneth Mikkelsen selv her til formiddag, så han kunne svare på, om han vil takke ja til vikartjansen.

Formand for Venstre i Ringkøbing-Skjern, Hans Christian Tylvad, siger:

- Det er noget, Kenneth skal afgøre i samarbejde med sin arbejdsgiver og selvfølgelig valgkredsen, lyder det fra Venstreformanden.

Da Thomas Danielsen holdt barsel med sit første barn, var han væk fra Folketinget i seks måneder. Det vides ikke, hvor lang barselsorloven bliver denne gang.