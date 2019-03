Tidligere borgmester langer hårdt ud efter tvangskloakering af knap 1900 sommerhuse. Det er et ideologisk felttog, der vil koste forbrugerne over 100 millioner, mens miljøgevinsten er minimal, mener han. Partifælle bakker op.

Ringkøbing-Skjern: Mens teknik- og miljøudvalgsformand John G. Christensen (S) glæder sig over, at en ny spildevandsplan tager hul på kloakering i sommerhusområderne, så vender tidligere borgmester Iver Enevoldsen (V) både mundvigene og tommefingeren nedad.

På tirsdagens byrådsmøde stemte både Iver Enevoldsen og partifællen Svend Boye Thomsen imod at tvangsakloakere i alt 1964 sommerhuse - hovedsageligt beliggende på klitten.

De mener begge, at det er helt unødvendigt.

- For mig at se er det et ideologisk felttog, der gør, at det hele skal kloakeres, sagde Enevoldsen.

Et hurtigt regnestykke fra Venstremanden siger, at det vil koste de knap 1900 sommerhusejere 40.000 kroner at tilslutte sig det offentlige kloaknet til skel.

Herefter risikerer de at skulle betale 25.000 for at få kloakken ført ind til huset. Det giver en samlet regning på 123 millioner kroner.

- Alt sammen for at reducere fosforudledningen i Ringkøbing Fjord med én procent. Hvis intentionen om at få alle sommerhuse med kommer det til at koste en halv milliard, og hvad kommer det ikke til at koste forsyningen, lød spørgsmålet fra Iver Enevoldsen.

Svend Boye Thomsen (V) kalder kloakeringen at skyde gråspurve med kanoner.

- Jeg har stor sympati for, at vi skal passe på miljøet og fjorden, men vi skal ikke sætte sund fornuft ud af drift, sagde han.

Begge nægtede derfor at stemme for den del af spildevandsplanen, som har med sommerhuskloakeringen at gøre.

John G. Christensen fastholdt, at han mener, det er nødvendigt at skifte sommerhusenes nedsivningsanlæg ud med offentlig kloak.

- De seneste år har vi fået 400.000 flere turistovernatninger. Det er 400.000, der alle sammen skal på toilettet. Samtidig vil vi de kommende 10 år opleve øgede miljøkrav. Derfor er det afgørende, at vi tager fat nu og på sigt får alle sommerhuse med, fastslog han.

Svend Boye Thomsen bad om en forklaring på, hvilken betydning kloakeringen vil få for fjorden. Den var teknik- og miljøudvalgsformanden dog ikke med på at give.

- Jeg vil ikke påtage mig opgaven at få dig til at forstå det, lød det afvisende svar fra John G. Christensen.

SF's Niels Rasmussen mente, at kloakplanen slet ikke er ambitiøs nok i forhold til miljøet, og han havde gerne set, at den blev gennemført langt hurtigere, end det er planlagt.

- Vi havde ønsket os, at der virkelig blev sat turbo på, sagde SF'eren.

Sikkert er det, at et solidt flertal vedtog den nye spildevandsplan, og at 1964 sommerhusejere de kommende år skal tilsluttes det offentlige kloaknet.