Venstremand havde mor og far med til 1. maj-debut

- Jeg vil have, at det skal være en ret at få en værdig tilbagetrækning. Man er jo skinddød, hvis man først må gå på pension som 78-årig. Hvad hjælper det, at statsministeren vil gøre noget i 2040, tordnede socialdemokraten til mange af 1. maj-deltagernes store tilfredshed.

Og derfor indkasserede hun de største klapsalver, da de tre politikere diskuterede pensionsalder og muligheden for at kunne trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet, end der i dag er lagt op til.

Hvem må gå tidligt

Annette Lind slap dog ikke for at modspørgsmål fra Venstres Kenneth Mikkelsen.

- Men hvem er det lige præcis, du vil give retten til tidlig pension, når Socialdemokratiet kun står klar med tre milliarder kroner. Er det sosu-assistenet eller hvem er det, der kan regne med, at de kan gå tidligere på pension, ville han vide.

Det fik han dog aldrig rigtig noget svar på.

Andreas Steenberg (R) mener, at det er naturligt at lade pensionsalderen stige, når levealderen stiger. Samtidig erkender han behovet for at nedslidte får mulighed for tidligere pension. Den radikale og Venstremanden håber derfor på, at det de kommende dage lykkes at indgå en fornuftig politisk aftale.

Den udlægning er LO-formand Helge Albertsen bestemt ikke glad for.

- Jeg synes, det er sørgeligt at man skal arbejde til man bliver syg af det. Mange af vores medlemmer bliver slet ikke så gamle, at de når den officielle pensionsalder. Hvis man har arbejdet i 45 år, så er det rimeligt, at man kan trække sig tilbage og nyde sit otium, selv om man ikke er syg, fastholder han.

LO-formanden er dog godt klar over, at der ind til videre er huller i Socialdemokratiets forslag, men han krydser fingre for, at retten til tidlig pension igen kommer på tapetet.

- Svaret er den efterløn, som er afskaffet. Det kan godt være, at nogle mente, den var for dyr. Men vi er et rigt samfund, så der skal være råd til det, mener han.