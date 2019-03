Venstreformand tror på blå valgsejr, men uden Kristendemokraterne

Kristendemokraternes mission om at vinde et kredsmandat virker urealistisk, mener formand for Venstre i Ringkøbing-Skjern. Han opfordrer vælgerne til både at stemme efter overbevisning - og politisk indflydelse.

Ringkøbing-Skjern: Den verbale kamp om de borgerlige stemmer fortsætter i Vestjylland.

Forleden sagde Kristendemokraternes formand Iver Poulsen, at partiet med sin vestjyske frontfigur Kristian Andersen kan få en lokal repræsentant i Folketinget - underforstået at Venstres kandidat Kenneth Mikkelsen kommer fra Herning og dermed ikke er lokal.

I aftes tog formand for Venstre i Ringkøbing-Skjern, Hans Christian Tylvad, bladet fra munden på foreningens generalforsamling i Højmark.

Her kaldte han Kristendemokraternes chance for at komme over spærregrænsen, vinde et kredsmandat eller få stemmer nok i to landsdele til at få et plads i Folketinget for "meget urealistisk".

- Hvad kan et parti så med et enkelt kredsmandat i Folketinget. Den seneste person, der blev valgt på et såkaldt kredsmandat, var Jacob Haugaard fra Aarhus. Han havde fire år i Folketinget. Som enkelt person i Folketinget skal man passe arbejdet med stemmeafgivning i salen, masser af udvalgsmøder, forberedelse til arbejdet med andre partier, hvilket er en meget stor opgave for en enkelt person, lød det fra Hans Christian Tylvad.

Han opfordrede derfor vælgerne til ikke kun at stemme efter overbevisning.

- Man skal også stemme, der hvor en stemme giver politisk indflydelse, sagde Venstreformanden.

I Ringkøbing-Skjern gælder det om at bakke op om kredsens Kenneth Mikkelsen med en personlig stemme, fastslog Tylvad. Der vil nemlig blive hård kamp om de godt 10.000 stemmer, som den tidligere kandidat Esben Lunde Larsen efterlod, da han sagde farvel til Folketinget sidste år.

- Kredsens forretningsudvalg og flere arbejdsgrupper arbejder dagligt på at øge synligheden af Venstre og Kenneth Mikkelsen frem mod valget. Vi har mange ting parat, som kommer frem, når valget bliver udskrevet, lød det.

Selv om Venstre lige nu er bagud i meningsmålingerne, så er der udsigt til en blå valgsejr, vurderer Hans Christian Tylvad. I rød blok er der uenighed om politikken efter et valg, og det er en udfordring for dem.

- Vi skal her huske, at en vælgervandring på cirka. 100.000 personer hen over midten vil sikre en ny borgerlig regering. Sådan så det også ud før folketingsvalget i 2015. Her lykkedes det blå blok at skabe den vælgervandring på tre uger i valgkampen.

Der skal være Folketingsvalg senest 17. juni.

På generalforsamlingen blev formand Hans Christian Tylvad genvalg. Henrik Østergård afløser Per Hoffmann som formand for kredsbestyrelsen, som står i spidsen for det kommende folketingsvalg.