Venstre ville hyre KD'er som lokal spindoktor

Ringkøbing-Skjern: Det gav masser af ballade i Venstre, da Kristendemokraterne valgte at finde deres kampagnerådgiver til det kommende folketingsvalg i Venstres byrådsgruppe.

Nu viser det sig, at Venstre selv tidligere har forsøgte at hyre kommunikationshjælp hos netop Kristendemokraterne.

I 2015 blev Jens Kristian Lynderup, der både den gang og nu er medlem af Kristendemokraterne, spurgt, om han ville være lokal spindoktor for Venstre i Ringkøbing-Skjern i forbindelse med kommunalvalg og det folketingsvalg, som blot lå nogle måneder forude.

Opringningen kom fra daværende kommuneformand Jens Nicolai Vejlgaard, der bekræfter jobtilbuddet.

Ifølge Lynderup var han ikke den eneste kandidat.

- Han sagde, at Venstre havde flere navne på listen, men om jeg ikke ville overveje det grundigt. Jeg spurgte, om det var som privatperson eller gennem mit arbejde på Videbæk Bogtrykkeri og fik at vide, at det var som privatperson. Men jeg sagde pænt nej tak til opgaven - og til at få ekstra tid til at genoverveje min beslutning, fortæller Jens Kristian Lynderup.

Den gang undrede kristendemokraten sig over jobtilbuddet, men hans undren blev ikke mindre, da fremtrædende Venstrefolk for halvanden måned siden kritiserede, at Kristendemokraterne var gået på rov hos Venstre, da de hyrede den nu forhenværende Venstremand Svend Boye Thomsen som rådgiver. Sagen gav en masse intern ballade hos de liberale, og det endte som bekendt med at Boye valgte at melde sig ud af Venstre og nu er løsgænger i byrådet.

- Det var en lidt pudsig sag for mig, for jeg havde jo oplevet, at Venstre ikke selv havde holdt sig tilbage, siger Jens Kristian Lynderup.

Jens Nicolai Vejlgaard, der i sin tid forsøgte at ansætte kristendemokraten, mener ikke, at hans jobtilbud til kristendemokraten var noget problem.

- Jeg er sikker på, at man ikke kræver en bestemt partibog hos kommunikationsafdelingerne hos partierne på Christiansborg. For mig var det afgørende, at Lynderup hverken var folkevalgt eller aktiv i en partibestyrelse, lyder forklaringen i dag.