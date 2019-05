Mens Socialdemokratiet vil skære i tilskuddet til friskolerne, så er Venstre klar til at garantere det nuværende niveau. Friskoleleder krydser fingre for, at det sidste bliver virkelighed.

Ringkøbing-Skjern: Det er helt afgørende at fastholde friskolerne i landdistrikterne.

Det mener Venstre, som i et nyt udspil både vil fastholde det nuværende tilskud til friskolerne og samtidig tvinge kommunerne til at give tilskud til før-SFO.

- De små skoler i de tyndt befolkede områder er livsnerven mange steder. Derfor vil vi med vores nye udspil sikre friskolerne ved at fastholde koblingsprocenten, fortæller folketingsmedlem og medlem af uddannelses- og forskningsudvalget Thomas Danielsen (V).

I sit udspil vil Venstre samtidig ændre friskoleloven, så alle kommuner bliver tvunget til at yde tilskud til førskolebørn. Noget der i dag er frivilligt, og det skal være administrativt lettere at ansætte pædagoger, som både kan have opgaver i friskolen og i pasning.

Socialdemokratiet vil skære den såkaldte koblingsprocent fra de nuværende 76 procent til 71 procent og i stedet bruge penge til at styrke folkeskolerne. Det vil ifølge friskoleforeningen koste 100 danske fri- og privatskoler livet.

Den tror socialdemokraternes undervisningsordfører Annette Lind dog ikke på.

- Der blev ikke lukket en eneste friskole, da koblingsprocenten var 71 procent. Så det er simpelthen forkert, at det vil lukke skoler, siger hun.

Peter Rask, friskoleleder på Ølstrup Friskole, der er kommunens mindste med 50 elever, står til at miste tilskud på 140.000 kroner om året, hvis procentsatsen sættes ned. I Ringkøbing-Skjern vil friskolerne til sammen miste omkring 4,2 millioner kroner.

- Det er klart, at det vil presse os. Vi vil ikke gå ud og hæve forældrebetalingen, for så er der forældre, som ikke vil have råd til at vælge friskolen. Derfor skal vi ud og finde besparelser, hvis tilskuddet bliver mindre. Derfor håber jeg meget, at det nuværende niveau bliver fastholdt, siger friskolelederen.

Han understreger - lige som Venstres Thomas Danielsen - at friskolerne spiller en vigtig rolle - både for opretholdelse af lokalsamfundene og som et alternativ til folkeskolerne, der ofte er langt større.

Også Annette Lind erkender, at de små friskoler har stor betydning i det vestjyske.

- Derfor kunne det være en mulighed at se på, om man kunne lave en model, som tilgodeser de små friskoler på landet. Men vi har ikke lagt os fast på noget, siger den socialdemokratiske undervisningsordfører.