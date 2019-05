Venstre vil give landbruget en gulerod for klimavenlig produktion

Ringkøbing-Skjern: De seneste fire år har danske landmænd omlagt, hvad der svarer til 150 fodboldbaner om dagen til økologi.

Står det til Venstre og partiets næstformand Kristian Jensen, så skal landmændene gøre endnu mere for at løse klimaudfordringerne. Derfor foreslår han nu en støtteordning, der belønner landmænd, som gør deres produktion mere klimavenlig - ligesom man har gjort det med omlægning til økologi.

Det fastslog han under et besøg hos landmand og formand for landboforeningen Vestjysk, Søren Christensen, mandag formiddag.

- Venstre foreslår, at der udvikles en støtteordning til klimaomlægning - parallelt med omlægningsstøtten til økologi - således at landbrug, som ønsker at omlægge til ekstra klimavenlig produktion, bliver støttet i omlægningsperioden, frem til deres produkter kan opnå et pristillæg på markedet, hedder det i forslaget.

Samtidig skal der udvikles et klimamærke, så forbrugerne kan se, at der er tale om varer, der er produceret mere klimavenligt.

Viceformand i Landbrug & Fødevarer, Lone Andersen, tager godt imod forslaget.

- Det er altid godt med en gulerod. Landmændene vil rigtig gerne producere klimavenligt, men der er nødt til at være en business case i det. Det nytter ikke, hvis landmændene ender med at gå fra gården. Landbruget vil gerne være med til at løse klimaudfordringerne, og det er afgørende, at der bliver gjort noget nu. Derfor synes jeg, det lyder som et god initiativ, siger Lone Andersen, der understreger, at hun ikke har set Venstres forslag.

Viceformanden er til gengæld lidt forbeholden overfor et nyt klimamærke.

- Idéen er god nok, men forskerne er slet ikke enige om, hvordan tingene skal gøres op. Jeg er lige nu på vej ind til et foredrag i Luxembourg med en forsker, som mener, at metan slet ikke har den effekt som hidtil troet. Hvis der skal laves en klimamærkning, skal det ikke bare gælde Danmark, men i hele Europa, og det kræver enighed om, hvordan det skal beregnes, siger hun.