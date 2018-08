Venstre var klar til at fyre Qvist som formand

Venstres byrådsgruppe stod klar med en fyreseddel til Lennart Qvist som udvalgsformand og undrer sig over, at Dansk Folkeparti bryder konstitueringsaftalen og freder Qvist.

Ringkøbing-Skjern: Hvis det stod til Venstres byrådsgruppe, var Lennart Qvist fortid som formand for socialudvalget efter sin pludselige udmelding af partiet.

Det stod klart efter Venstres gruppemøde mandag aften. Den nyvalgte gruppeformand Jakob Agerbo var overrasket over, at Dansk Folkeparti tidligere på dagen spændte ben for muligheden og fredede Qvist som formand.

- I byrådsgruppen var vi helt enige om at holde den konstitueringsaftale, som et enigt byråd står bag. Når Lennart Qvist selv har valgt at forlade Venstre, skal posten gå til en anden Venstremand. Jeg er ærgerlig over, at Dansk Folkeparti ikke har villet overholde aftalen, men vi kan ikke gøre noget ved det, siger han.

Ifølge Jakob Agerbo slår Dansk Folkepartis fredning af Qvist skår i byrådssamarbejdet.

- Det kan da godt blive svært at tro på, at en aftale er en aftale i fremtiden. Men det må vi se til budgetforhandlingerne, siger han.

Til gengæld er byrådsgruppen om ikke lettet, så tilfredse med at Qvist ikke længere er en del af Venstres gruppe.

- Der har været rigtig meget fokus på Lennart Qvist, som har haft svært ved at anerkende resultatet af kommunalvalget, og som gerne ville have haft, at tingene var gået anderledes. I byrådsgruppen ser vi meget frem til at fokusere på politikken og på det gode samarbejdsklima, vi har i gruppen. Vi oplever nemlig ikke, at den splittelse og uro i Venstre, som Lennart har snakket så meget om, understreger Jakob Agerbo.

Også Socialdemokratiet holdt gruppemøde mandag, og her tager man Dansk Folkepartis overraskende melding til efterretning. Men gruppeformand Søren Elbæk understreger, at han og partifællerne ville have overholdt konstitueringsaftalen, skriver han i en mail til Dagbladet.

- Sagen om Lennart Qvists udmelding af Venstre er først og fremmest en sag for Venstre. Det tilkommer ikke mig at kommentere yderligere på det. Jeg har hele tiden sagt, at hvis det kom dertil, at Venstre ønskede en ny formand for socialudvalget, eftersom deres formand havde meldt sig ud af partiet, så ville jeg henholde mig til den konstitueringsaftale, der er indgået i et samlet enigt byråd. Det står jeg ved - og det bakker en enig socialdemokratisk byrådsgruppe op om, skriver han og fortsætter:

- For os handler det om at være en troværdig aftalepartner, lyder det fra Elbæk.