Venstre tæller personlige stemmer i H.C Tylvads køkken: Er Kenneth Mikkelsen valgt ind eller ej?

Hanning: Kommer Kennet Mikkelsen i Folketinget? Det bliver der netop nu regnet intenst på i køkkenet hos kommuneformand H.C. Tylvad, der lægger hus til Venstres valgfest.

Humøret er steget adskillige grader, siden det blev meddelt, at Kenneth Mikkelsens største konkurrent om stemmerne i Ringkøbing-Skjern, kristendemokraternes Kristian Andersen, ikke fik kredsmandatet. Flere Venstre-folk udtrykte dog også medfølelse med, at KD-kandidaten blot manglede få hundrede stemmer.

Det store spørgsmål er nu, om Venstre bevarer sine fem kredsmandater - og om Kenneth Mikkelsen med sine 4043 stemmer i Rinkøgbing-Skjern kan hente nok uden for kommunen til at slå sin formodet værste konkurrent, partifællen Carsten Kissmeyer fra Ikast.

Borgmester Hans Østergaard er ved 23.30-tiden ankommet til H.C. Tylvads gård i Hanning og deltager nu også i jagten på at skaffe oplysninger om personlige stemmer fra de andre kredse for at nå frem til et facit: Er Kenneth Mikkelsen valgt ind?