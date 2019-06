Venstre-nestor: Vi var for dårlige til at stemme på vores egen kandidat

Ringkøbing-Skjern: Det er ikke bare et problem for Venstre, men for hele Ringkøbing-Skjern, at det ikke lykkedes for Esben Lunde Larsens afløser Kenneth Mikkelsen at blive valgt til Folketinget.

Det mener det mangeårige folketingsmedlem Jens Kirk, der opfordrer sit parti til selvransagelse efter nederlaget, hvor Mikkelsen med godt 4000 stemmer i Ringkøbing-Skjern kun fik halvt så mange stemmer som sin forgænger. Og i øvrigt bliver slået af den tidligere Ikast-Brandeborgmester Carsten Kissmeyer.

- Det kommer ikke som den store overraskelse, at det gik, som det gik. Det er drønærgerligt, for vores kandidat fejler ikke noget. Men det er en anledning til at man sætter sig ned i vores parti og tænker os grundigt over tingene, siger han og fortsætter:

- Det er muligt, at vi i Venstre selv er skyld i nogle af problemerne, siger Jens Kirk.

Han henviser blandt andet til balladen om valget af kredsens folketingskandidat for et år siden, Et valg, der som bekendt endte med, at byrådsmedlem Lennart Qvist forlod Venstre i protest over den manglende opbakning til ham fra den lokale Venstretop.

I valgkampen blev det en udfordring for Venstre, at Kristendemokraterne med deres budskab om det gode liv fik godt tag på borgerlige vælgere med hang til de bløde værdier, mener Jens Kirk.

Han er dog overbevist om, at de to borgerlige konkurrenter kan finde hinanden, når skuffelsen i begge lejre har lagt sig.

- Vi bør snakke sammen om, hvordan vi kan hjælpe hinanden til næste valg i stedet for at slås om de samme stemmer. Det gavner os ikke, at vi nu er kommet længere væk fra reel indflydelse på Christiansborg, siger han.

Hvordan skulle et samarbejde foregå?

- Kristendemokraterne bør indse, at det ikke kan lade sig gøre at blive valgt. De har forsøgt så mange gange. Vi har et fælles værdigrundlag, og derfor bør vi finde sammen. Jeg er godt klar over, at det ikke er noget, der vil ske i morgen. Men vi er nødt til at tage snakken, mener Jens Kirk.

Jens Kirk slår dog en ting fast med syvtommersøm - det er ikke Kenneth Mikkelsens skyld, at det gik galt.

- Han har faret rundt og gjort en kæmpeindsats, og vi bør takke ham. Det er os i Venstre, som har flagret rundt og stemt på forskellige kandidater i stedet for at holde stemmerne hjemme. Det duer ikke, siger Jens Kirk.