Venstre i Spjald-Grønbjerg-Hover-Ølstrup støtter Kenneth Mikkelsen

Videbæk: En enig bestyrelse i Spjald-Grønbjerg-Hover-Ølstrup Venstre har efter kandidatmødet i Videbæk mandag aften besluttet at give Kenneth Mikkelsen sin fulde opbakning.

Det meddeler bestyrelsen i en pressemeddelelse, som er udsendt få timer efter mødet i Videbæk.

- Vi er i bestyrelsen enige om, at Kenneth Mikkelsen er den kandidat, der formår at samle bredest mulig opbakning. Både i og udenfor Ringkøbing-Skjern Kommune. Han kan derfor sikre, at vi får valgt en kandidat, som kommer til at sidde på et solidt mandat i Folketinget, hedder det i pressemeddelelsen.

Kenneth Mikkelsen er direktør for Erhvervsrådet i Herning- og Ikast-Brande Kommuner og har tidligere været erhvervsdirektør i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Venstreforeningen kalder Kenneth Mikkelsen, der er opvokset i Aulum og har været bosat og arbejdet i Midt- og Vestjylland i 40 år, en god lokal kandidat med stærke midt- og vestjyske rødder.

- Kenneth Mikkelsen har format og er faglig kompetent til at blive vores kommende folketingskandidat. Han har udvist livslang interesse for politik og samfundsforhold og været medlem af Venstre siden midten af 90'erne. Han har været kredsformand og kampagneleder for finansminister Kristian Jensen og har dermed et godt kendskab til organisationspolitik. Han har de seneste ni år arbejdet med politiske interessevaretagelse indenfor erhvervsområdet og i den forbindelse haft kontakt til relevante politikere på Christiansborg. Han er uden tvivl den kandidat, der bedst formår at sætte sig ind i lokale mærkesager og møde folk i øjenhøjde, skriver bestyrelsen, der opfordrer medlemmerne til at møde frem til opstillingsmødet i Dejbjerglund Hallen den 20. august og stemme på Kenneth Mikkelsen.