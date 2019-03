Venstre freder partifælle trods rådgiverjob hos konkurrenten

Efter et hasteindkaldt bestyrelsesmøde lørdag formiddag kan V-byrådsmedlem og kampagnerådgiver for Kristendemokraterne fortsætte sit arbejde begge steder - indtil videre. Hovedpersonen selv kalder sagen en farce.

Ringkøbing: Det får foreløbigt ingen konsekvenser for byrådsmedlem Svend Boye Thomsen (V), at han sideløbende med sit politiske arbejde er blevet ansat som kampagnerådgiver for de politiske konkurrenter fra Kristendemokraterne.

Sådan lyder meldingen fra Venstres kommuneformand Hans Christian Tylvad efter et hasteindkaldt møde lørdag formiddag.

Flere bestyrelsesmedlemmer havde ønsket at få en grundig orientering om sagen efter de seneste dages skriverier i Dagbladet.

Samtidig har Venstres partisekretær Claus Richter ifølge Dagbladets oplysninger blandet sig i balladen. Overfor Dagbladet kalder Richter det dog "en lokal sag, der skal håndteres af Venstre i Ringkøbing-Skjern".

Sikkert er det, at bestyrelsen holdt et ekstraordinært møde, og at Svend Boye Thomsen også deltog og fik lejlighed til at redegøre for sagen og svare på spørgsmål, hvorefter han forlod mødet.

- Alle er nu blevet orienteret. Status er, at vi ærgrer os over, at Svend Boye Thomsen er ansat af Kristendemokraterne. Vi undrer os over, at de ikke rekrutterer en fra egne rækker. Men Svend kan fortsætte med sine opgaver, siger Hans Christian Tylvad.

Betyder det, at der nu er bred opbakning til, at Svend Boye Thomsen både kan fortsætte som rådgiver for Kristendemokraterne, byrådsmedlem for Venstre og medlem af partiet Venstre?

- Sådan ser det ud på nuværende tidspunkt.

Har det haft en betydning på jeres møde, at Venstres landsorganisation har været inde over sagen?

- Det er klart, at de også læser aviser derovre. Men vi er ikke blevet bedt om at træffe den ene eller den anden beslutning.

Hovedpersonen Svend Boye Thomsen undrer sig. Han har tidligere fået kommuneformandens klare accept af sit job hos den politiske konkurrent. Men da der lørdag formiddag pludselig blev sat spørgsmålstegn ved dobbeltrollen, havde han forventet at få direkte besked om sin politiske skæbne. Men det er ikke sket.

- Jeg undrer mig meget over, at jeg skal orienteres om mødets konklusion gennem Dagbladet. Den her sag er ved at udvikle sig til en farce, lyder Svend Boye Thomsens eneste kommentar.