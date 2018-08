Formanden for Venstres kommuneforening. Hans. Chr. Tylvad mener, at Venstre har gang i en god demokratisk proces.

Ringkøbing-Skjern: Bent Østergaard, som er formand for Ringkøbing Venstreforening, trak sig fredag eftermiddag som partiets kredsformand.

Bent Østergaards exit kom blot 48 timer efter, at byrådsmedlem Lennart Qvist meldte sig ud af Venstre. Qvist blev bakket op i den verserende kamp om at blive Venstres folketingskandidat af Ringkøbing Venstreforening, men trak sig med begrundelsen, at han savnede opbakning i Venstres organisation. Samtidig udtrykte han frygt for, at hans kandidatur ville medføre splittelse i partiet. Med Østergaards afgang synes splittelsen nu at være en realitet.

Det afviser kommuneforeninges formand Hans Chr. Tylvad:

- Jeg mener, at vi har gang i en god demokratisk proces. At Lennart Qvist vælger at trækker sig med kort varsel, ændrer ikke på det, siger Hans. Chr. Tylvad.

- Jeg beklager naturligvis, at Bent Østergaard trækker sig. Det må vi tage til efterretning, og så gå i gang med arbejdet med at finde en ny kredsformand. Jeg har ledet de første vælgermøder og vil også lede det næste, så på det område sker der ikke den store ændring, siger Hans Chr. Tylvad.

Han understreger også, at det er helt efter bogen, at det kun er kredsformanden og kommuneforeningens formand, der er bundet af løftet om at være neutrale i forhold til hvem, de vil anbefale i en opstillingskamp. Mens de lokale vælgerforeningsformænd naturligvis har lov til at anbefale de kandidater de vil.