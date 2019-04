Venstre fik landets største opbakning i Ringkøbing-Skjern

Ringkøbing-Skjern: Venstres absolutte højborg ligger i Ringkøbing-Skjern.

Det viser en ny opgørelse fra Altinget, som har undersøgt, hvor i landet partierne klarede sig allerbedst ved det seneste folketingsvalg. Her har Venstre i Ringkøbing-Skjern sat sig tungt på både første, anden og tredjepladsen.

I Højmark stemte 46,1 procent af vælgerne på Venstre, mens 44,6 procent af de stemmeberettigede borgere i Holmsland og Ølstrup satte deres kryds på liste V.

- Jeg er ikke i tvivl om, at det hænger sammen med, at vi havde en stærk og dygtig kandidat i Esben Lunde Larsen sidste gang, og at der var stor opbakning til ham. Derfor er jeg sådan set ikke overrasket over, at vi er det sted i landet, hvor Venstre fik den højeste stemmeprocent. Men jeg er da selvfølgelig meget tilfreds, siger formand for Venstres kommuneforening Hans Christian Tylvad.

Han understreger samtidig, at bevarelsen af de lokale vælgerforeninger også er en del af forklaringen på, at Venstre i Ringkøbing-Skjern blev danmarksmestre i vælgeropbakning.

- Der er en masse lokale folk, som gør et stort stykke arbejde, og det bliver anerkendt, siger han.

Tylvad erkender, at de tårnhøje stemmeprocenter til Venstre bliver svære at overgå til næste valg, men partiet er villig til at gøre forsøget.

Kun ét sted i landet er der et parti, som scorer en højere stemmeprocent, end den Venstre leverede fra afstemningsstedet i Højmark. Det er i Thyregod Nord, hvor Dansk Folkeparti og partiformand Kristian Thulesen Dahl ved det seneste valg fik 48,7 procent at stemmerne, viser opgørelsen.