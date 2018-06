Venstre: Kommuner skal kunne stoppe kystnære møller

Ringkøbing-Skjern: Venstre vil give kommunerne mulighed for at nedlægge veto mod opstilling af vindmøller ud for kysten i en afstand af 15 kilometer.

- Vi har områder, som vindmølleopsættere kan reservere til mølleprojekter. Det er på statens areal, og derfor har man kørt uden om kommunerne, og det mener vi ikke er hensigtsmæssigt. Derfor skal kommunerne have muligheden for at nedlægge veto, siger Thomas Danielsen, som er Venstres energipolitiske ordfører.

Formålet med vetoretten er at undgå mølleprojekter, som rejses trods folkelig modstand, hvilket på sigt kan skade opbakningen til den grønne opstilling.

- For fremtiden ønsker vi en større indflydelse til kommunerne, og det betyder, at vi sikrer en højere folkelig opbakning til møllerne og den grønne omstilling, siger Thomas Danielsen.

Forslaget er blandt andet inspireret af den store folkelige modstand mod de kystnære vindmølleparker Vesterhav Syd og Vesterhav Nord. Parkerne ville dog ikke være omfattet af veto-retten, da de er resultatet af et statsligt udbud og ikke open door-projekter, som private opstillere står bag.

Vetoretten kan derfor blive aktuel i kystmølleprojekter i de indre danske farvande, mens der ikke kommer flere kystnære projekter i Vesterhavet.

- I tilfældet Vesterhav Syd og Nord kæmpede vi i Venstre imod, men det var op ad bakke, fordi man fra kommunens side var så begejstret for møllerne. Derfor er det for sent at komme på andre tanker, og nu kan vi ikke gøre noget ved det, siger Thomas Danielsen.