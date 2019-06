Vejrtjenester advarer om skybrud: Risiko for meget våd onsdag

Ringkøbing-Skjern: Hvis du ikke allerede har fået afprøvet paraply og gummistøvler i forsommerens mildest talt ustadige vejr, så ser det ud til, at der bliver rig mulighed for dette onsdag.

Norge forhøjer risikoen

Den norske vejrtjeneste yr.no, der er kendt for at være blandt de mest pålidelige, når det gælder vejrudsigter, spår også, at vejret bliver mere end almindeligt vådt onsdag.

Skal man tro de gode nordmænd, der trods alt må siges at have godt styr på regn, kan der i Ringkøbing-Skjern-området komme op mod 60 millimeter regn mellem klokken 10 og 12.

For at fuldende den regnfulde oplevelse er der dagen igennem også risiko for tordenbulder og lynnedslag.

Med vandkaskader og lynblitz på vej advarer DMI derfor om, at man tager sine forholdregler:

"Vær opmærksom på, at lavtliggende områder som f.eks. kældre, vejbaner og viadukter kan oversvømmes. Tilpas kørselshastigheden til sigtbarhedsforholdene og kør ikke ud i vand, hvor du ikke kan vurdere dybden. Tjek tagrender, nedløbsrør og afløbsriste nær din bolig. Luk vinduer og døre. Tordenvejr medfører risiko for lynbrande og fejl på elektriske systemer. Søg ly for tordenvejret indendørs eller i en bil med lukkede døre og vinduer. Søg ikke ly under træer. Undgå at bade eller at færdes på store, åbne områder som f.eks. fodboldbaner, når lyn og torden nærmer sig", skriver vejrtjenesten.