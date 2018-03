Vejreklamer skal være lovlige ved små byer

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) vil gøre det muligt at reklamere for nye kartofler, loppemarkeder og pluk selv jordbær i små byer.

Ringkøbing-Skjern: Du har sikkert stået i en situation, hvor du en varm sommerdag har haft lyst til jordbær. Problemet var bare, at du ikke vidste, hvor du kunne plukke dem henne?

Problemet kan snart være fortid, da miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har sendt et lovforslag til behandling i Folketinget. Ministeren ønsker, at virksomheder i mindre byer med op til 3000 indbyggere får lov til at gøre reklame for sig selv i en omkreds af 30 meter fra bygrænsen.

På den lange bane skal det skabe vækst og udvikling i landdistrikterne:

- Selvfølgelig skal man have mulighed for at sætte et lille skilt op i vejkanten, hvor man reklamerer for salg af nyopgravede kartofler eller pluk selvjordbær, siger miljø- og fødevareministeren og fortsætter:

- Hos regeringen har det længe været et ønske, da det er vigtigt, at de små bysamfund og landsbyer kan gøre opmærksom på, at de holder loppemarked eller et sportsarrangement, ligesom det bliver nemmere at finde hen til turistattraktioner eller lokale erhverv, siger han.