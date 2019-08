Vejlgaard om Venstre-konstitueringen: Inger skal nok komme stærkt tilbage

Det bekymrer ikke Venstres regionsformand, at der ikke blev plads til den midt- og vestjyske stemmesluger Inger Støjberg i Venstres ledelse.

Ringkøbing-Skjern: Med 28.420 personlige stemmer blev Inger Støjberg topscorer i Vestjyllands Storkreds ved Folketingsvalget og distancerede i dén grad Vestrenæstformand Kristian Jensen, der endte på 10.759 personlige stemmer, hvilket endda var 3.000 færre i forhold til forrige valg.

I Ringkøbingkredsen fik Inger Støjberg 1783 personlige stemmer og endte på en fjerdeplads efter Kristian Andersen (KD), Kenneth Mikkelsen (V) og Annette Lind (S) .

Trods det flotte valg blev der ikke plads til Inger Støjberg, da Venstres folketingsgruppe mandag konstituerede sig. Sophie Løhde tog gruppenæstformandsposten, som kunne have været en mulighed for den tidligere integrationsminister.

Jens Nicolai Vejlgaard, formand for Venstre i Region Midtjylland, mener ikke, at konstitueringen skal overfortolkes.

- Gruppenæstformandsposten er ikke den største i verden, men det kunne være godt at have Inger dér, men Sophie Løhde er også dygtig, så det skal nok blive ganske udmærket.

Inger Støjberg står for den indvandrerkritiske linje i Venstre; skal man tolke fravalget af hende som en drejning af partiet ind mod de Radikale?

- Man skal se det som, at der er mange kompetente folk i gruppen, og så var der ikke plads til hende. Mon ikke de nok finder noget interessant til Inger, og så skal hun nok komme stærkt tilbage. Jeg ser det ikke som om, at Venstre er ved at svinge ind mod de Radikale. Jeg ser det som en konstituering af en gruppebestyrelse.

Jakob Ellemann Jensen blev valgt som politisk ordfører og Kristian Jensen som gruppeformand.

- Det bliver da spændende at følge den nye gruppe og den nye gruppebestyrelse i dets arbejde. Gruppen rummer gode kompetente folk, og der er ikke plads til alle i ledelsen. Gruppedemokratiet har talt, og jeg tror, det bliver rigtigt godt. Det er kompetente og erfarne folk, som ved, hvad det drejer sig om. Ellemann har været politisk ordfører før, og Kristian Jensen har været gruppeformand før, så det skal nok blive godt, siger Jens Nicolai Vejlgaard.

Hvem af de to, der skal afløse Lars Løkke Rasmussen som Venstreformand, vil Vejlgaard ikke udtale sig om.

- Nu må vi jo se. Så vidt jeg har forstået, er Løkke stadig formand, så det spørgsmål tager vi, når det bliver aktuelt, siger regionsformanden.