Vejlgaard efter V-møde: Jeg håber, statsministeren lytter

- Det var et rigtig fint møde, hvor det blev fremlagt, hvorfor man ønsker at lave sundhedsreform, for vi står over for nogle væsentlige udfordringer de næste 10 år, hvor der blandt andet bliver flere ældre og dobbelt så mange diabetikere. Så det er snusfornuftigt at se på området, siger Jens Nicolai Vejlgaard til Dagbladet.

Op til mødet havde mange Venstre-medlemmer udtrykt utilfredshed med, at blandt andre statsminister Lars Løkke Rasmussen går ind for en nedlæggelse af regionerne.

Et demokratisk led

Det var dog regionsdiskussionen, der fyldte allermest på mødet, og det var en god debat, mener Jens Nicolai Vejlgaard, der er regionsbestyrelsesformand for Venstre i Region Midt.

- Vi havde en god debat, hvor folk fik mulighed for at give deres meninger til kende, siger regionsbestyrelsesformanden.

Han håber, at statsministeren har fået noget at tænke over efter debatten:

- Nu venter vi på at se udspillet. Jeg håber, han lytter, når der har været sådan en god debat.

Selv mener Jens Nicolai Vejlgaard da heller ikke, at regionerne er overflødige.

- Stod det til mig, så ser jeg gerne, at der er et selvstændigt folkevalgt demokratisk led der. Borgerne skal have nogen at stille til ansvar, siger han til Dagbladet.

Hvilke konsekvenser Jens Nicolai Vejlgaard frygter, hvis regionerne må lade livet, vil han ikke ind på. Men selv hvis det skulle ske, står han bag sit parti.

- Selvfølgelig støtter jeg det udspil, der kommer. Men lad os nu se, hvad det indeholder, siger den lokale venstremand.