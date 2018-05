Veje trænger til flere asfaltpenge

Kommunens vejafdeling er ude for at kigge på cirka en tredjedel af vejnettet hvert år; herunder optegner de skader på asfalten, der inddeles i forskellige grader af alvorlighed.

Vejenes tilstand vurderes ved hjælp af beregninger af vejkapitalen, der er et mål for vejenes kvalitet; en faldende vejkapital er således et udtryk for, at vejstandarden langsomt bliver dårligere.

Flere penge, tak

I år er der afsat 20 millioner kroner til asfaltreparationer - 17 millioner til forstærkning og slidlag, en million til større reparationer, 1,2 millioner til slaghuller og en halv million til striber.

Forvaltningens beregninger viser, at 20 millioner om året dog ikke er nær nok til at opretholde vejkapitalen.

Forbliver budgettet af den størrelsesorden, vil vejenes værdi falde med cirka 13 procent af den nuværende værdi i løbet af de næste 10 år - et værdifald fra nu cirka 635 millioner kroner til 550 millioner.

Samme beregninger viser, at ønsker man at fastholde vejkapitalen, forudsætter det et budget, der er cirka 2,5 gange større end det nuværende budget på 20 millioner - altså et budget på 40-50 millioner årligt.

- Så vi skal altså dels have kigget på vedligeholdelsen af asfalten, dels på, at mange veje i landdistrikterne er for smalle til den trafik, der nu færdes på dem, siger John G. Christensen.

Emnet skal drøftes på byrådets budgetkonferencer.