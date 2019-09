Det logistiske arbejde bag vejarbejdet på rute 28 mellem Højmark og Herningvej gør en smule vrøvl af sig, men hos Vejdirektoratet håber man stadig at kunne holde deadline, der er 19. september.

HØJMARK: Det rumler og ryster i bil og i øregang, når man i disse dage tager turen ad rute 28 fra Røgind Kro på Herningvej syd på mod Højmark.

De seneste 12 dage har vejstrækningen manglet sit øverste lag asfalt - det såkaldt flydelag - og et nyt har siden ventet på at blive lagt.

Men det er næppe et arbejde, der bliver påbegyndt fra morgenstunden.

- Det går sådan set lidt efter planen, for jeg vidste godt, at der ville gået noget tid, inden der kunne komme et nyt slidelag på, siger vejarbejdsansvarlig hos Vejdirektoratet, Kirsten Roelsgaard.

På grund af travlhed hos det mandskab og den maskine, der arbejder med at fræse det øverste lag asfalt af, har man været tidligere ude med fræseren, end man har haft mandskab klar til at lægge den nye asfalt.

- Så jeg vidste godt, at det ville trække lidt ud. Problemet er også lidt med det vejr, der er i øjeblikket. Man kan ikke lægge asfalt ud i regnvejr, og når det regner så meget, så bliver det hele forsinket - også de andre steder rundt omkring. Så det hele bliver skubbet foran, siger Kirsten Roelsgaard.

Hun fastslår dog, at man stadig håber at kunne overholde deadline på tre uger. Dermed skulle bilisterne gerne fra torsdag 19. september igen kunne køre ad rute 28 uden hverken rumlen og rysten.