Videbæk: For det utrænede øje ligner det lange strå almindeligt, højt græs, men da skovarbejder Peder Brøgger hos kommunens Vej og Park på en brandvarm julidag lidt spontant inspicerer en lavning i Videbækområdet efter at have sat en solskærm op, der skulle yde græssende får lidt tiltrængt skygge, sker det højst usædvanlige: Han gør fundet af en ny siv-art i Danmark.

Der fortæller kommunen i en pressemeddelelse.

Peder Brøgger har færdedes i naturen i kraft af sit job som skovarbejder i Vej og Park i en lille menneskealder. Her fører han tilsyn med Ringkøbing-Skjern Kommunes skove, og udfører derudover forskelligt arbejde, der har med kommunens træer at gøre. Og selv for den skovteknikeruddannede mand, der er vant til at have øjnene med sig og kender alle krinkelkroge i den lokale natur, er det yderst usædvanligt at finde en helt ny art:

- Det er stort. Det har jeg ikke prøvet før, og først troede jeg, at det blot var en art, jeg ikke har set før, det sker tit, fortæller Peder Brøgger.

Han tog derfor en plante med hjem og slog op i diverse opslagsværker og på nettet. Arten lod sig imidlertid ikke bestemme.

- Da den ikke var at finde nogen steder, var jeg klar over, at der var sket noget særligt, siger han.

Han registrerede fundet og kontaktede biologerne i kommunens afdeling for Land og Vand. Senest har en botaniker, der er ekspert i siv og frytler, været på findestedet for at bekræfte fundet.

Det er heller ikke hverdag i Land og Vand, at der indløber en sag om fundet af en helt ny art.

- Det er selvfølgelig stort, men i udgangspunktet er vi skeptiske, fordi vi er ret påpasselige med at bevare vores biodiversitet ved at beskytte de hjemmehørende planter fra invasive arter, forklarer afdelingsleder Ivan Thesbjerg.

Miljøstyrelsen har slået fast over for afdelingen, at Juncus dudleyi ikke er aggressiv, men kommunen vil alligevel holde et ekstra vågent øje med det ranke siv, der indtil videre har sat cirka 40 planter i et regnvandsbassin i nærheden af Videbæk, som er gravet i forbindelse med klimatilpasning til større nedbørsmængder efter de voldsomme oversvømmelser i september 2014.

- Nu vil vi se, hvordan den udvikler sig, måske kan den trives, måske går den i sig selv igen, måske finder det et naturligt leje. Vi følger det tæt, siger Ivan Thesbjerg.

Hvordan den nordamerikanske siv-art er kommet til Vestjylland, er der ingen, der tør spå om. Den kan have været blind passager på en gravemaskine, på en skosål eller noget helt tredje:

- Sikkert er det, at vi transporterer os selv og vores varer langt mere og længere, end vi har gjort tidligere, så jeg tror, at vi vil komme til at se flere fund af ikke-hjemmehørende arter i fremtiden, siger Ivan Thesbjerg.

Det kan meget vel være, at det også er skovarbejder Peder Brøgger, der gør det næste fund:

- Han kommer af og til med et eller andet spændende, han lige vil vende med biologerne, og det er dejligt at vide, at vi har dygtige og opmærksomme folk i felten, siger Ivan Thesbjerg.

lk