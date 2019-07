Vattenfalls flytning af de kystnære møller bliver en ommer for sager om værditab

Der var lagt op til et historisk slag om værditabserstatning, da næsten 600 sommerhusejere stillede krav om mellem en halv og en hel milliard på grund at møllerne. Nu bliver mange sager formentlig ikke til noget.

Ringkøbing-Skjern: Næsten 600 sommerhusejere var tæt på at lægge systemet ned, da de stillede krav om erstatning for det værditab, de selv mente, at de kystnære møller ville påføre dem.

Den gang lød buddet at sommerhusejerne tilsammen stillede krav for om mod en milliard kroner.

Nu bliver en del af sagerne formentlig ikke til noget. I hvert fald mener Thue Amstrup-Jørgensen, der er formand for Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit, at Vattenfalls melding om at de nu vil flytte de kystnære møller længere ud på havet, vil nulstille sagerne.

- Langt de fleste stillede krav om værditab i Vesterhav Syds område. En del af dem vil ikke længere kunne se møllerne fra baglandet. Til gengæld kan der komme nye til i Vesterhav Nord-området, hvor meget få søgte værditab. Hvis sagerne skal blive til noget, skal kravet om erstatning stilles på ny, lyder hans bud.

Sikkert er det, at Thue Amstrup-Jørgensen mener, at samtlige husejere bør have de 4000 kroner, de hver især måtte lægge for at få klageadgang, tilbage. Det vil være et beløb på over to millioner kroner.

Sommerhusejerne har alle haft besøg af en taksationskommission for at få vurderet værditabet i forbindelse med møllerne. Resultatet af kommissionens arbejde er aldrig blevet offentliggjort. Da det før jul blev besluttet, at der skulle en ny VVM-redegørelse til i sagen om møllerne, stoppede taksationskommissionen sit arbejde.

Med en ny placering af møllerne skal sommerhusejerne vurdere, om de igen vil søge erstatning for det værditab, de mener møllerne påfører dem. Hvor mange der i næste runde vil forsøge at få erstatning vil vise sig, når det ligger fast, hvor Vattenfall præcist har tænkt sig at placere de kystnære møller.