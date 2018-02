Vattenfall slår atter fast: Møllerne kan ikke flyttes

Her skrev købmand Keld Hansen på vegne af Søndervig Centerforning og Søndervig Beboerforening om vindmøllerne at, "de skal slet ikke være der, og hvis det er for naivt, så ønsker jeg dem ud på 32 kilometer".

Søndervig: Mens modstanderne af store kystnære vindmøller har vejret morgenluft i forhold til at få den kommende havmøllepark Vesterhav Syd flyttet fra fire til 32 kilometer fra kysten, så ser det ud til, at den nye bølge af protester i Søndervig kan være forgæves.

Dagbladet har hos vindmølleproducenten Vattenfall, der skal opstille møllerne, efterspurgt et interview, om protesterne gør indtryk, og om hvad det eventuelt skulle til for at man ville overveje at flytte vindmøllerne længe bort fra land.

Hertil har vi modtaget følgende skriftlige svar fra Michael Simmelsgaard, landechef for Vattenfall i Danmark:

"Vi har noteret os, at Vesterhav Syd debatteres, og at der som tidligere er delte meninger - for og imod - projektet. Udgangspunktet for projektet er energiforliget fra 2012, hvori det blev fastlagt, at der skulle opføres vindmøller ved kysten for at holde omkostningerne lave. Vattenfall bød ind på området Vesterhav Syd, som blev udpeget af staten, og har i den præcise placering af møllerne balanceret mange hensyn. Den overordnede placering blev senest bekræftet af Folketinget med den såkaldte PSO-aftale i 2016, og står således sammen med den præcise placering af møllerne ikke til at ændre."

Dermed står vindmølleproducenten klippefast på, at kystnære vindmøller rent faktisk betyder kystnære vindmøller - i henhold til den politiske energiaftale fra 2012.