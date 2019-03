Vattenfall kalkulerer med at kystmøller skal flyttes

Energiselskabet tror fortsat på Vesterhav Syd og Nord-projektet, men regner med, at møller skal flyttes.

Hvide Sande: Nogle af de 20 møller i Vesterhav Syd-mølleparken ud for Holmsland Klit vil sandsynligvis blive flyttet. Sker det, imødekommes et krav fra både sommerhusejere, udlejningsbureauer og senest et enigt Ringkøbing-Skjern Byråd om, at navnlig den stribe møller, som er placeret blot fire kilometer fra kysten, flyttes længere ud. Det er konklusionen på en pressemeddelelse fra Vattenfall, som udskyder opstillingen af Vesterhav Syd og Nord-møllerne fra 2020 til 2023. Michael Simmelsgaard, landschef for Vattenfall, siger: - Vi mener, at vores projekt er i overensstemmelse med den oprindelige miljøvurdering. Ikke desto mindre er vi nødt til at kalkulere med muligheden for, at tillægget medfører, at en eller flere møller flyttes. Vattenfall giver dog ingen antydninger af, hvilke møller som i givet fald skal flyttes.

Tager halvandet år Siden Energiklagenævnet i december afgjorde, at Vattenfall skulle lave et VVM-tillæg, er der blevet gættet på, hvor længere det ville tage at lave tillægget, og hvor meget det ville forsinke projektet. Vattenfall siger i dag, at VVM-tillægget vil tage omkring halvandet år inklusiv behandlingstid hos Energistyrelsen, Vattenfall og tredjepart Orbicon samt obligatoriske høringer og klageadgang. - Dermed kan den planlagte opstart af byggeriet, der skulle være gået i gang om få måneder, ikke fastholdes, og Vattenfall er nødt til at aflyse planlagt fremstilling og installation af fundamenter, overgangsstykker og kabler samt installation af selve møllerne. Disse elementer vil blive genudbudt på et senere tidspunkt, siger selskabet. Trods udskydelsen af mølleparkerne fortsætter kabelarbejdet på land, blandt andet ved Søndervig, da det ikke er afhængig af, hvis der sker ændringer i parkerne, oplyser Vattenfall.

Hvad er prisen? Nyheden om udskydelsen af projektet er fra politisk hold blevet modtaget som en åbning til en ny diskussion om, hvorvidt Vesterhav Syd og Nord-parkerne overhovedet skal gennemføres. Thomas Danielsen, Venstres formand for Folketingets energiudvalg, vil gå til Vattenfall og spørge, hvad det vil koste staten, hvis Vattenfall går med til helt at droppe projekterne. Michael Simmelsgaard understreger dog, at Vattenfall fortsat tror "fuldt og fast på projekterne", da Vesterhav Syd og Nord bidrager "væsentligt til Danmarks kamp mod klimaforandringer og Vattenfalls ambition om at gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation," som han siger. Michael Simmelsgaard slår også fast, at energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) har redegjort for, at "en annullering eller ændring af bruttoområdet hverken er mulig eller ønskelig".