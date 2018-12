Vattenfall: Så mange ejendomme på Klitten bliver påvirket af fyrets lys og af møller

Hvide Sande: Lyset fra de kommende kystnære møller ud for Holmsland Klit vil komme til at påvirke 407 af de 499 ejendomme, som har søgt værditabserstatning. Men ud af de 499 ejendomme er de 388 allerede udsat for lyspåvirkning af Lyngvig Fyr, som er meget kraftigere end lyset fra møllerne.

Det konstaterer Vattenfall i en undersøgelse, som energigiganten har ladet gennemføre samtidig med, at den uvildige Taksationsmyndighed arbejder på at fastslå, om og i givet fald hvor meget, de 499 sommerhusejere skal have i erstatning. Vattenfall har sendt undersøgelsen som et partsindlæg til Taksationsmyndigheden og til samtlige 499 involverede sommerhusejere.

Det er Vattenfall, som skal betale erstatning til sommerhusejerne, som forudser faldende ejendomsværdier, når de 20 Vesterhav Syd-møller sættes i drift i 2020. Sommerhusejerne frygter for både visuelle gener fra lysene på møllerne og for støjgener fra de 193 meter høje møller, som placeres 4,2 til ti kilometer fra kysten.

Vattenfall har spurgt Søfartsstyrelsen, som oplyser, at Lyngvig Fyr lyser med en styrke på 396.82 candela, mens lysstyrken fra hver af de kystnære møller "til sammenligning kun vil være 2.000 candela om natten med mulighed for at blive sænket yderligere, når der er klart sigte".

Med andre ord lyser fyret 200 gange kraftigere end hver vindmølle.

- Vi vil gøre opmærksom på, at lyset fra fyret oplyser en stor del af sommerhusområdet, og at lyskeglen kan ses ud over havet. Lysstyrken fra lysafmærkningen på møllerne vil ikke oplyse området og slet ikke sommerhusene. De røde lys vil derimod kun registreres som markeringspunkter. Vattenfall mener derfor, at området allerede er markant påvirket af lys, og at vindmøllernes bidrag vil være af mindre betydning i forhold til den nuværende situation, skriver selskabet.

Vattenfall har målt lyspåvirkningerne fra fyr og møller på hver af de 499 grunde - nærmere bestemt halvanden meter over terræn inden for en afstand af 15 meter fra ejendommen.

46 ejendomme vil være fuldstændig uden lyspåvirkning. Andre 46 ejendomme vil kun være påvirket af lys fra fyret, 342 ejendomme vil få lyspåvirkning fra fyret OG fra de kystnære møller, mens andre 65 ejendomme vil blive påvirket af lys fra de kystnære møller, men ikke fra fyret.

Vattenfall har ligeledes undersøgt, om de 499 ejendomme kan se og bliver påvirket af lyset fra de tre møller på havnen i Hvide Sande. Det er tilfældet for mange ejendomme, men Vattenfall har dog ikke brugt tallet i konklusionen.

Taksationsmyndigheden har givet sommerhusejerne frist til den 20. december til at komme med bemærkninger til undersøgelsen fra Vattenfall.