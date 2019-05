Varmeværkets sidste generalforsamling

Ådum: Mandag aften bød Knud Johst velkommen til Ådum Kraftvarmeværks sidste generalforsamling. Den blev holdt på Bechs Hotel, hvor 30 deltog, og heraf var 21 stemmeberettigede. Hans Laurids Pedersen blev valgt som ordstyrer.

Knud Johst nævnte i formandsberetningen, at Ådum Kraftvarmeværk fra 1. januar 2019 blev fusioneret med Tarm Varmeværk og dermed ophører efter beslutning ved sidste års generalforsamling.

Regnskabschef Arne Hermansen gennemgik regnskabet, som viste en omsætning på 2.184.477 kroner. Fusionen har kostet cirka 100.000 kroner, og der er gæld på den transmissionsledning, som siden 2014 har forbundet de to varmeværker gennem et godt fem kilometer langt rør. Mergælden ved Ådums tilslutning udlignes over fem år.