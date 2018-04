Varmefusion rykker tættere på

Tarm/Ådum: Siden 2010 har over 100 danske varmeselskaber indgået fusioner, og nu kan Tarm og Ådum blive de næste. Formålet er en mere effektiv drift til gavn for forbrugerne, skriver værkerne i en pressemeddelelse.Det seneste år har varmeværkerne i Tarm og Ådum puslet med planer om at fusionere, og nu er alle beregninger og juridiske forberedelser på plads. Bestyrelserne for de to værker har sat blæk på en fusionsaftale, som skal til godkendelse på de to værkers generalforsamlinger i maj. Siger man ja, og diverse myndigheder også godkender, er det med virkning fra 1. januar 2019.Varmekunderne i Ådum har modtaget varme fra Tarm Varmeværk siden 2014, og administrationen for både Ådum og Tarm Varmeværk bliver varetaget af Tarm Elværk. Med en fusion kan de to varmeværker gå et skridt videre.En fusion må ikke belaste økonomien for forbrugerne.- Særligt forbrugerne i Ådum kan glæde sig til lavere varmepriser. De første fem år kan en gennemsnitsforbruger spare ca. 1.500 kroner om året. Og det sker, selvom de samtidig betaler ekstraordinært af på den gæld, Ådum Kraftvarmeværk har med sig ind i fusionen, forklarer direktør Kurt Lindy Nielsen, Tarm VarmeværkEn privatforbruger i Ådum skal afdrage 3.800 kr. om året, mens en storforbruger betaler 6.700 kroner om året i de første fem år.- Når gælden er udlignet efter fem år, harmoniserer vi priserne endeligt, og besparelsen i Ådum vokser til 5.300 kroner om året. Forbrugerne i Tarm fastholder deres lave varmepris, uddyber direktøren. /EXP