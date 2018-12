Varm sommer gav Videbæks brandfolk ekstra travlt

Videbæk: Mens vinterregnen lørdag formiddag faldt udenfor brandstationen på Nygade i Videbæk, lod brandfolkene ved årets nytårsparade tankerne gå tilbage til sommeren, der virkelig gav sved på panden.

- 20018 blev et år, hvor vi på grund af den varme sommer havde ekstraordinært travlt, og alle mand gentagne gange måtte smide, hvad de havde i hænderne, sagde stationsleder John Facius Amtkjær i sin nytårstale.

- Vi fik virkelig afprøvet samarbejdet med andre stationer og oplevede kun velvilje til sammen at løse de mange opgaver, sagde han.

Sommerens hedebølge betød, at brandvæsenet i Videbæk måtte rykke ud til hele 17 naturbrande mod blot tre i den anderledes dårlige sommer i 2017. Det bragte antallet af udrykninger op på 61. I '17 var tallet 46.

Foruden naturbrandene kørte brandfolkene til tre gårdbrande, to industribrande, fire husbrande, en mindre brand, seks færdselsuheld, to forureninger, seks brande i biler, knallerter og landbrugsmaskiner, to containerbrande, en brand i en institution, en skorstensbrand, en brand i en etageejendom og endelig til to tilfælde af ild i affald.

Også Falcks områdechef Peter Tue Jensen kaldte sommeren helt ekstraordinær.

- En lang periode med varme og tørke gav masser af udrykninger og satte beredskaberne under pres i en sommerferieperiode, hvor vi normalvis plejer at gå lidt ned i tempo. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi kan være udfordret på mandskab i ferieperioden, og det var derfor også med en vis nervøsitet, at jeg kunne følge med i, hvordan det bare væltede ind med udkald, sagde områdechefen.

Hans nervøsitet var dog ubegrundet.

- Alle opgaver blev løst, og I skal alle have stor tak for indsatsen, sagde Peter Tue Jensen, der mener, at vi skal vænne os til, at klimaforandringerne bliver en stadig større faktor fremadrettet.

Beredskabschef Kim Bjerg Wemmelund fremhævede, at brandfolkene i sommer fik hjælp fra uventet kant til at tackle brandene - nemlig fra kreative landmænd.

- Vi har flere gange haft stor hjælp af traktor og harve til at inddæmme en brand, og generelt var der i sommer ekstraordinær stor opfindsomhed. Flere i landbruget konstruerede egne slukningsaggregater og havde i højere grad end vanligt fokus på brandsikkerheden, sagde beredskabschefen.

I 2018 rykkede Brand & Redning Midtvest ud 1059 gange, hvilket er knap ti procent flere gange end i '17. Bilerne afgik inden for fire minutter og syv sekunder og havde en gennemsnitlig responstid på ni minutter og 39 sekunder.