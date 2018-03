Var seks uger om at svare: Regionen nølede i røntgensag

Trods flere rykkere tog det regionen halvanden måned at svare på Ringkøbing-Skjern Kommunes henvendelse om et møde i sagen om midlertidig lukning af røntgenafdelingen i Tarm.

Tarm: Region Midtjylland var alt andet end indstillet på at diskutere den midlertidige lukning af røntgenafdelingen i Tarm med Ringkøbing-Skjern Kommune.

Det viser et brev fra regionen. Her fremgår det, at man ventede halvanden måned med at svare på kommunens henvendelse.

Sundheds- og omsorgschef John Christensen fra Ringkøbing-Skjern havde bedt om et møde mellem lokale byrådsmedlemmer og Hospitalseheden Vest, hvor beslutningen om at lukke røntgenfunktionen i Tarm ned i tre måneder Skulle diskuteres. Lukningen skete for at løse en akut personaleudfordring på afdelingen i Herning.

Men selv om der lokalpolitisk var et stærkt ønske om at få en forklaring på den midlertidige lukning, så hørte Ringkøbing-Skjern intet fra regionen.

Flere rykkere bragte ikke politikerne nærmere et møde med hospitalsledelsen. Først seks uger og tre dage efter kommunens henvendelse kom der brev fra regionen, som beklager det sene svar - og afviser et møde.

Kontorchefen, som har underskrevet brevet, opfordrer til at tage sagen op til næste netværksmøde med Region Midtjylland og Ringkøbing-Skjern Kommune.

Formand for social- og sundhedsudvalget Lennart Qvist (V) er ikke imponeret over regionens responstid.

- Når vi skriver et brev, har vi naturligvis en forventning om at få en tilbagemelding. Med den midlertidige lukning af røntgenafdelingen i Tarm står vi med en reel udfordring, som vi har brug for at få en forklaring på, og derfor beder vi om et møde, siger han.

Han understreger, at den lange svartid vil blive taget op til næste netværksmøde.

De lokalvalgte regionsrådsmedlemmer kæmpede sideløbende imod lukningen, men uden held. Sagen endte som bekendt med, at et flertal af politikerne i regionen accepterede lukningen.

I dag glæder Lennart Qvist sig over, at afdelingen vil genåbne til maj.

- Heldigvis har vi fået klare signaler om, at regionen også i fremtiden vil have en røntgenafdeling i Tarm. Det er et permanent tilbud, og det er jeg meget tilfreds med, siger han.