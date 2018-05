Vanvittigt drama - uafgjort i den første DM-finale

Skjern: Tirsdag den 29. maj. Den dag afgøres det danske mesterskab i herrehåndbold formentligt.

For efter uafgjort 29-29 søndag eftermiddag mellem Skjern Håndbold og BSV i den første finalekamp, skulle det være mærkeligt, om de to hold skulle spille uafgjort igen, når de to hold spiller returkamp i Silkeborg, hvilket er det eneste resultat, der kan fremtvinge en tredje og altafgørende kamp i Skjern.

I lang tid var Skjern på hælene. Flere gange i anden halvleg var hjemmeholdet bagud med fire mål, men Skjern fik kontakt ved 26-26.

BSV lod sig ikke ryste. De førte både 28-26 og 29-27, inden Skjern igen igen kæmpede sig tilbage. Omkring et minut før tid udlignede Jonathan Stenbäcken, og da BSV ikke fik scoret i deres næste angreb, fik Skjern faktisk chancen for at afgøre det hele til egen fordel i de sidste sekunder. Det lykkedes desværre ikke, og dermed bliver det vinderen i Silkeborg, der kan kalde sig dansk mester.

Hos Skjern lyste Eivind Tangen op. Ni mål på ni forsøg var fremragende på en dag, hvor BSV i lang tid havde virkelig godt styr på Bjarte Myrhol på stregen, så Skjern måtte arbejde hårdt for at finde gode løsninger i angrebet.

29-29. På mange måder var det ok. Og det gør bare spændingen ekstra stor mandag den 29. maj.