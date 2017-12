Vandt på rutinen: Ådalsløbet gennemført på 22,22

Når nu løbet fandt sted på 2. juledag, er det vel egentlig meget passende, at Morten Frandsen vandt i tiden 22,22 i regn og blæst.

Skjern: For fem år siden var Morten Frandsen i absolut topform. Den gang var han Danmarks trediebedste løber på halvmaraton, og helt urørlig på de ca. seks kilometer til Ådalsløbet.

- Jeg satte løbsrekord i 18, et-eller-andet dengang. I dag er jeg ikke i nær så god form, men jeg løber stadig 2-3 gange om ugen, og jeg håber, at jeg har så meget erfaring, at jeg stadig kan hive sejren hjem på rutinen, sagde Morten Frandsen inden løbet.

Da han kom hjem til Kantinen på Teknisk Skole i Skjern, efter sejren, var det imidlertid mest vejret han hev efter. Tre andre gode løbere havde presset ham hårdt, og der skulle en hård spurt til, før sejren var sikret i tiden 22.22.

- Jeg vandt også Købstadsløbet i år, og formålet var at vinde, men det holdt godt nok hårdt i år, sagde Morten Frandsen.

Vinderen på kvindesiden blev i øvrigt Mathilde Bøndergaard i tiden 25.56. Hun så mere afslappet ud efter sejren.

For langt de fleste af de 94 deltagere var målet ikke at vinde, men "blot" at få lidt motion mellem alle julefrokosterne.

Således også for Eva Lønborg og Bente Linding, der ofte dyrker fitness sammen i Borris:

- Vi er ofte aktive, når vi er sammen. Det er altid lettere at komme af sted, når man er to - især når det er så blæsende og regnfuldt, som det er i dag, sagde Eva Lønborg.

Skjern Løbeklub var naturligvis også godt repræsenteret, blandt andet af Gerda og Lilian, der satte uret til en tid på ca. 40 minutter:

- Vi løber i fem minutter og går et minut, på den måde får vi bedst motion, og så er det en god afvekslende måde at løbe på, sagde Lilian.

Susette Rabjerg havde sin søn Mathias med:

- Mathias var med på at lade Lego-klodserne ligge i en time og komme med ud at få brændt noget krudt af, så det er dejligt, sagde hun.

Det var som sædvanligt Hjemmeværnets Idrætsforening, der havde arrangeret Ådalsløbet. Normalt kommer der et sted mellem 100 og 150 deltagere til løbet, men vejret havde åbenlyst skræmt nogle væk.

Det kunne dog på ingen måde ødelægge det gode humør, og det var både en tilfreds formand Vagn Madsen og en ditto løbsleder John Kousgaard, der sørgede for, at alt forløb planmæssigt, og at cacaoen var varm og saftevandet koldt til deltagerne efter løbet.

De kostede kun 25 kroner at være med, og efterfølgende var der masser af præmier fra Intersport, Skjern Bank og Leica.

Dagbladet hørte i øvrigt ingen, der brokkede sig over vejret, til gengæld var der masser af brede smil hos alle løberne og dem, der valgte at gå raskt rundt på den naturskønne rute i ådalen.