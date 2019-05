Hoven: Søndag 26. maj er denne måneds søndagsaktivitet en rundtur i Tirsbjerg Plantage og et besøg med smagsprøver på insekter hos Heimdal Entofarm.

- Vi begynder hos den statsejede plantage med velanlagte stisystemer, som er dateret helt tilbage til omkring år 1900. Turleder Niels Aage Thomsen viser vej og fortæller historien om de enkelte mindesten, som er rejst i skoven, fortæller Jannie Bruun fra Hoven Idrætsforening og Lillian Thunbo Mikkelsen fra DGI Vestjylland i en pressemeddelelse.

Efter gåturen besøger man en af Danmarks få entofarme, Heimdal, som ligger ved foden af plantagen. Her bliver man vist rundt på farmen og får lov til at smage på insekter. Der er mulighed for at købe insekter med hjem.