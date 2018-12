Vandløbs-ønsker tilsidesat

RINGKØBING-SKJERN: Fra april til oktober 2017 gennemgik og behandlede Vandråd Ringkøbing Fjord godt 200 kilometer små vandløb i oplandet til Ringkøbing Fjord.

Vandrådene skulle rådgive byrådene om, hvilke vandløb, der skal forblive i vandområdeplanerne, og hvilke, der skal ud.

Vandrådene brugte masser af tid og energi på at gennemgå vandløbene i forhold til fald, slyngningsgrad, okkerindhold, fauna- og fiskeprøver og så videre, og det blev på sagligt grundlag vurderet, hvorvidt de enkelte vandløb havde potentiale til at opfylde miljøkravet om god økologisk tilstand.

Alt sammen i god enighed - i modsætning til andre steder i landet.

Men hvad skete der så?

- I oplandet til Ringkøbing Fjord har Miljøstyrelsen i høj grad valgt ikke at følge de lokale indstillinger, siger teknik- og miljøudvalgsformand John G. Christensen (S).

For Ringkøbing-Skjern Kommunes vedkommende har miljøstyrelsen ikke fulgt indstillingerne i 82 procent af tilfældene - på trods af, at der er sendt dokumentation ind for den pågældende indstilling.

- Vi forstår simpelthen ikke, at de har tilsidesat vore indstillinger. Det er en mærkværdig måde at reagere på, når vandrådet er enigt, og det er vi nødt til at gøre noget ved, så vi vil skrive til Miljøstyrelsen, og bede om en forklaring, siger John G. Christensen.

Han peger på, at man snart skal i gang med en ny vandplanperiode, og frygter, at det bliver svært at få de frivillige i vandrådene til at deltage i arbejdet, hvis Miljøstyrelsen bare tilsidesætter deres anbefalinger.