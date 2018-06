Vandforbruget er steget med 50 procent - men der er ingen panik

Ringkøbing-Skjern: "Vandværker i akut vandmangel - situationen er alvorlig".

Sådan skrev TV2.dk mandag eftermiddag på deres hjemmeside. Kilderne til historien var Alsønderup Vandværk i Hillerød.

Her brugte borgerne søndag mere vand, end vandværket kunne nå at filtrere.

Og Døjringe Vandværk ved Sorø har indført totalt vandingsforbud for at kunne levere nok vand til dem, der skal bruge vand - for eksempel til dyr.

Så "galt" kommer det ikke til at gå for Ringkøbing-Skjern Forsynings kunder. Forsyningen leverer vand til 70 procent af forbrugerne i Ringkøbing-Skjern Kommune.

- I og med at vores fire store vandværker er bundet sammen i et stort netværk, er vi meget robust,e og der skal et noget højere forbrug til, før vi kommer i problemer. Men det er da noget, vi følger tæt, siger den administrerende direktør Finn Jessen.

- Jeg har faktisk lige tjekket. På en tilfældig torsdag i april pumper vi ca. 11.000 kubikmeter vand ud til vores forbrugere. I torsdags pumpede vi 16.000 kubikmeter ud på et døgn. Det er altså en stigning på næsten 50 procent. Men det får os ikke til at gå i panik. Vi kan i hvert fald klare 5000 kubikmeter vand mere i døgnet, før vi bare skal komme i nærheden af problemer, siger Finn Jessen.

- Vi har naturligvis mulighed for at sende en sms ud, hvis det bliver nødvendigt at opfordre folk til at spare på vandet, og vi kan også indføre regler for, hvornår man må vande. Men sådanne regler har vi ikke haft siden 80'erne. Vand er jo blevet dyrt i dag i forhold til dengang, hvor man bare betalte en fast afgift. Det lægger helt naturligt en dæmper på, hvor meget man vander have, siger Finn Jessen.

- Et godt råd til at spare lidt på vandet er i øvrigt at bruge lidt klor i de store badebassiner, som børn og barnlige sjæle elsker at svale sig i. På den måde kan vandet holde sig rent et par dage mere.