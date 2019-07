Vandet er alt for varmt: Hedebølge lukker fiskeriet i Skjern Å

Temperaturen er alt for høj til, at der må fiskes lige nu. Derfor må lystfiskerne væbne sig med tålnmodighed, indtil temperaturen falder igen.

SKJERN: Lystfiskere, der har tænkt sig at bruge sommerferien på at fiske ved Skjern Å, må indstille sig på at finde noget andet at give sig til.

Åen er nemlig lukket for fiskeri indtil videre. Efter sidste års hedebølge, der var hård mod laksene, besluttede man sig for at passe bedre på bestanden, og når vandet bliver for varmt, er laksene skrøbelige.

Derfor blev der sat en temperaturlogger op i Borriskrog, og så snart vandtemperaturen er på 18 grader, bliver alt fiskeriet lukket. Torsdag ved middagstid er temperaturen på 19 grader, og fiskeriet åbner igen, når temperaturen kommer under 18 grader.

- Lystfiskerne må væbne sig med tålmodighed, og jeg kan godt forestille mig, at der kommer en periode, hvor man slet ikke må fiske, siger Kenny Frost, leder af Laksens Hus.

Alt afhænger af mange små faktorer, og i nattens løb kan vandtemperaturen falde så meget, at fiskeriet åbner igen. En koldfront ind over åen kan også bringe temperaturen ned.

Derfor skal man heller ikke undre sig, hvis man ser laksefiskere meget tidligt om morgenen, inden temperaturen stiger.

I det sekund, at temperaturen overstiger 18 grader, skal fiskeriet indstilles øjeblikkeligt.

Kenny Frost oplyser, at lystfiskerne løbende kan holde sig orienteret om vandtemperaturen på Skjernå-sammenslutningens hjemmeside eller på Riverfishers hjemmeside.

Årsagen til lukningen skal findes i, at laksene ikke kan komme af med deres mælkesyre, når vandet bliver for varmt. Bider de på krogen, vil deres krop danne meget mælkesyre, og den stressende faktor kan gå ud over bestanden.

Skjern Å er ikke det eneste sted, hvor man har taget beslutning om at lukke som følge af hedebølgen. Også Storåen i Holstebro er blevet lukket for fiskeri.