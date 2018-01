Vand var kodeordet

- På et tidspunkt skulle ideen fyres af, og nu er tiden kommet, sagde Lars Foged, før han gav ordet til arkitekt Bo Christensen, der præsenterede ideen om et rekreativt område, kaldet Vandhaverne.

SKJERN: Mange års arbejde fra mange ildsjæle blev i september fejret ved indvielsen af den grønne korridor i Skjern, og selvom begejstringen over succesen endnu ikke har lagt sig, så står folkene fra Skjern Udviklingsforum (SUF) klar med nye planer og ideer for byen.

Tre cirkler

- Egentlig skulle vandtanken fjernes, men det er en fantastisk konstruktion. Vi vil tage låget af og lade de fleste af søjlerne blive stående, så man kan se ind i og ned i den, forklarede han.

Desuden indeholder ideen planer om to tilsvarende cirkler, der skal ligge mellem de eksisterende stier og Kirkeåen. En skal være en skulpturhave, og den anden skal være en vandlegeplads. For at komme videre med ideen har SUF nedsat et udvalg, der er modtagelig for input og gode forslag.

Den kreative ide blev vel modtaget hos tilhørerne, der kvitterede med en solid klapsalve. Og viceborgmester og byrådsmedlem Søren Elbæk (S), der ligesom Lise Juhl Hansen (V) var med på mødet, kaldte ideen for afsindigt spændende og en naturlig forlængelse af projektet med den grønne korridor.