Skjern Å: Den store mængde vand, vi har fået her den sidste tid, har sat sit præg rundt omkring i kommunen, og det gælder også omkring Skjern Å. Området er nærmest blevet til det, der bedst kan beskrives som naturens vandland. Dronen kiggede lige op ved Lundenæs parkeringspladsen på den første rigtig fine dag med solskin her i marts for at se, hvordan åen havde det med alt den vand. Og åen, ja pist væk var den, for der var for alvor dømt vand over det hele. Foto: Jørgen Kirk