Valgdag passer perfekt sammen med lokal grundlovsfest

SKJERN-TARM: At statsminister Lars Løkke Rasmussen tirsdag udskrev valg, som skal holdes grundlovsdag, kunne næsten ikke være være bedre timing, hvis man spørger komiteen bag den fælles grundlovsfest mellem Skjern og Tarm.

- Så skal vi have en ekstra stor fest. Vi er så taknemmelige over, at han udskrev valget, og det kunne næsten ikke være en bedre annoncering, da han betegnede det som demokratiets festdag, siger Lars Foged, formand for Skjern Udviklingsforum.

Efter at Skjern og Tarm gennem mange år har holdt grundlovsfest i hver sin by, besluttede man for et år siden at samle alle gode kræfter og pulje dem til en grundlovsfest, der skiftevis skal holdes i Skjern og Tarm. Udover Skjern Udviklingsforum, er det menighedsrådet og foreningslivet i Tarm, der står bag.

Premieren sidste år var i Forsøgshaven i Tarm, hvor der blandt andet blev båret vand fra Skjern til Tarm, som blev hældt i Bybækken som en symbolsk handling.

I år er det i anlægget i Skjern, hvor Frederik den 7. - regent under Grundlovens vedtaglse i 1849 - i statueform holder øje med festlighederne, og det kan næsten ikke blive bedre, end at folk har en fridag og alligevel skal til valg. Hakkedrengene, der holder anlægget pænt, har lovet, at der bliver pyntet ekstra godt op i dagens anledning.

Programmet er ikke offentliggjort endnu, men der bliver underholdning, børneteater og naturligvis en grundlovstaler. Hvem, det er, vil Lars Foged ikke ud med, men han fortæller, at det er en kendt kulturperson og tidligere politiker.

Desuden har Lars Foged et tov på 60 meter, som kan holde til tovtrækning over Kirkeåen med 10 trækkere i hver sin ende.

- Det kniber lidt med at finde stærke kvinder og mænd, men jeg arbejder på at finde et passende hold, fortæller Lars Foged.