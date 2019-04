Valg: Ny kandidat fik tip på forhånd - Venstre hænger plakater op

Ringkøbing: Nu kan de politiske analytikere og kommentatorer godt holde inde med spådommene, for nu er det her: Mandag formiddag har statsminister Lars Lykke Rasmusen udskrevet folketingsvalg til afholdelse i en valgboks nær dig.

- Folketingskandidat Kenneth Mikkelsen havde fået besked direkte fra Lars Lykke Rasmusen om, at der er udskrevet folketingsvalg her til morgen, fortæller kampagneleder Tage Møller

- Vi har fået besked som nogle af de første, fordi vi har en ny folketingskandidat, så vi skulle hænge plakater op fra morgenstunden for at få de gode pladser, siger kampagnelederen.

Og man nåede da heller ikke mere end lige at blinke med øjnene, før Venstre hang i lygtepælene ved Torvet i Ringkøbing.

- Det har været os meget magtpåliggende at være de første til at komme ud med plakaterne, så ordet ikke løb videre til Svend Boye Thomsen (V), for vi ville have sikret os de gode pladser selv, inden Kristendemokraterne fik deres plakater op, lyder det fra tredje mand på trappestigen, Jens Jensen.

Ved første øjekast kan man godt blive i tvivl om, hvorvidt der var tale om plakater til folketingsvalget eller Europa-valget, men det er altså til Folketinget, forsikrer borgmester Hans Østergaard (V).

- Det er til folketingsvalget. Det må man godt, når det er udskrevet jo. Det blev det her for morgenstunden af, siger borgmester Hans Østergaard (V) og ønsker alle en glædelig første april.